Перечислены плюсы впервые использованных на СВО российских вертолетов Ка-52М

Суконкин: вертолеты Ка-52М могут поражать более удаленные цели и лучше защищены

Модернизированные вертолеты Ка-52М, впервые использованные в зоне специальной военной операции (СВО), имеют улучшеную защиту и огневую мощь, так как оснащены усовершенствованным бортовым комплексом обороны и могут использовать легкие многоцелевые управляемые ракеты (ЛМУР) «Изделие 305». Плюсы боевых машин перечислил военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с «МК».

По его словам, ЛМУР способны поражать как стационарные, так и движущиеся наземные цели. Благодаря твердотопливному двигателю такие ракеты развивают скорость до 230 метров в секунду. Максимальная дальность пуска снаряда составляет 14,5 километра. Эксперт подчеркнул, что ЛМУР несет большой заряд взрывчатки, что позволяет атаковать крупные объекты, например, командные пункты, узлы связи, казармы или ангары с боевой техникой.

Кроме того, у Ка-52М увеличена дальность обнаружения целей за счет изменения комплекса гиростабилизированной оптико-электронной станции. В том числе была улучшена работе тепловизионного канала, что позволяет оператор видеть более четкое изображение и точнее идентифицировать цель, подчеркнул Суконкин. По его словам, это поможет избежать случаев, когда атака велась по уже подбитым танкам.

Эксперт также рассказал, что у вертолетов этой модели улучшен бортовой комплекс обороны, защищающий судно от ракет с тепловым наведением. «Ка-52М можно охарактеризовать как вертолеты, как машины, способные поражать более удаленные цели и обеспечивающие сохранность жизни личного состава», — резюмировал Суконкин.

Он также подчеркнул, что был свидетелем эмоционального подъема российских бойцов после того, как они увидели Ка-52М в работе.

Ранее стало известно, что Россия впервые применила в зоне спецоперации модернизированные вертолеты Ка-52М. Боевые машины нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в рамках выполнения задачи по поддержке подразделений Сухопутных войск. В результате российские военные уничтожили пункт управления и бронетехнику.