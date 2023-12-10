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16:21, 10 декабря 2023Бывший СССР

СБУ объяснила арест гражданина США поддержкой им России

СБУ объяснила арест гражданина США Гонсало Лиры на Украине поддержкой им России
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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила арест на Украине гражданина США и Чили, блогера Гонсало Лира поддержкой им России. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram со ссылкой на правоохранительные органы.

«В мае 2023 года СБУ разоблачила в Харьковской области блогера с двойным гражданством (Чили и США), который систематически оправдывал российскую агрессию в Украине и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что блогеру предъявили обвинение по статье «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». В СБУ сообщили, что в мае 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, а позже за него внесли залог и отправили его под домашний арест.

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Позже, как отмечается в заявлении СБУ, блогер якобы нарушил закон и «попытался бежать от правосудия». Он пытался пересечь границу Украины и Венгрии на мотоцикле. На пограничном пункте его не пропустили, а позже задержали в Закарпатье и привезли в Харьков.

«В настоящее время блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе», — заявили в ведомстве. Досудебное расследование по вопросу окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря. «Все действия украинских правоохранителей происходили и происходят исключительно в рамках действующего законодательства», — заключили в СБУ.

Ранее американский предприниматель Илон Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием объяснить арест гражданина США Гонсало Лиры.

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      Олег Давыдов
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