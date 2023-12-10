Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
48:44
3-я четверть
live
Зенит
Единая лига ВТБ|1-й этап
Факел
0:1
1-й тайм
live
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Сочи
Сегодня
16:30 (Мск)
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Краснодар
Сегодня
19:45 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Балтика
Сегодня
19:45 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
14:13, 10 декабря 2023Спорт

Стало известно о соглашении ПСЖ и «Реала» по Мбаппе

Sport.fr: ПСЖ и «Реал» договорились о трансфере форварда Килиана Мбаппе

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

«Пари Сен-Жермен» и «Реал» договорились о трансфере форварда Килиана Мбаппе. Об этом стало известно Sport.fr.

По информации источника, стороны уже заключили соглашение. Отмечается, что нападающий будет получать в испанском клубе зарплату в размере 35 миллионов евро в год.

«Реал» уже пытался приобрести Мбаппе весной 2022 года. Однако тогда трансфер игрока сорвался — нападающий продлил контракт с ПСЖ.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Совсем оборзели?» Путин резко высказался о решении Украины по русской нации

      Путин высказался о грамотных действиях Российской армии

      Georgian Airways запустила первые рейсы между Петербургом и Тбилиси

      В Сербии отказались рвать партнерские отношения с Россией

      Путин объяснил отсутствие будущего у Украины

      В Госдуме заявили об активизации спецслужб НАТО перед выборами в России

      Стало известно о соглашении ПСЖ и «Реала» по Мбаппе

      Россия ударила по месту сбора командиров «Катрана» и «Омахи» ВСУ

      В Испании задержали ответственного за более чем 300 кибератак хакера

      В Москве овчарка вытащила из коляски спящего младенца и попыталась загрызть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости