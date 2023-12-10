Стало известно о соглашении ПСЖ и «Реала» по Мбаппе

Sport.fr: ПСЖ и «Реал» договорились о трансфере форварда Килиана Мбаппе

«Пари Сен-Жермен» и «Реал» договорились о трансфере форварда Килиана Мбаппе. Об этом стало известно Sport.fr.

По информации источника, стороны уже заключили соглашение. Отмечается, что нападающий будет получать в испанском клубе зарплату в размере 35 миллионов евро в год.

«Реал» уже пытался приобрести Мбаппе весной 2022 года. Однако тогда трансфер игрока сорвался — нападающий продлил контракт с ПСЖ.

Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.