Стало известно о соглашении ПСЖ и «Реала» по Мбаппе
Sport.fr: ПСЖ и «Реал» договорились о трансфере форварда Килиана Мбаппе
«Пари Сен-Жермен» и «Реал» договорились о трансфере форварда Килиана Мбаппе. Об этом стало известно Sport.fr.
По информации источника, стороны уже заключили соглашение. Отмечается, что нападающий будет получать в испанском клубе зарплату в размере 35 миллионов евро в год.
«Реал» уже пытался приобрести Мбаппе весной 2022 года. Однако тогда трансфер игрока сорвался — нападающий продлил контракт с ПСЖ.
Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.