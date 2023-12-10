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17:25, 10 декабря 2023Культура

Марат Башаров собрался жениться в четвертый раз

Актер Марат Башаров сделал предложение четвертой возлюбленной

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Актер и телеведущий Марат Башаров собрался жениться в четвертый раз. Он сделал предложение своей возлюбленной Асе Борисовой, о чем та рассказала в эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ.

В рамках программы Борисова поделилась, что в их отношениях с Башаровым нет никаких недопониманий. По ее словам, актер очень щедр на подарки и эмоциональные поступки, а на помолвку подарил ей кольцо в виде сплетенных сердец с россыпью драгоценных камней.

К непростому характеру телеведущего будущая невеста также относится спокойно. Она уверена, что отношения — это большая работа, а эмоции мужчины нужно просто уметь балансировать.

Известно, что Марат Башаров был женат трижды. Его вторая и третья жены Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова неоднократно заявляли об избиениях со стороны актера — они обе попадали в больницу с серьезными травмами.

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      Олеся Мицкевич
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