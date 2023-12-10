В Крыму назвали «опиумом для украинцев» план Киева по захвату полуострова

Крымский депутат Шонус назвал дурманом план Украины по захвату полуострова

Слова министра обороны Украины Рустема Умерова о подготовке плана по захвату Крыма в 2024 году являются «опиумом для украинцев». Об этом заявил заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус в беседе с РИА Новости.

«Эти высказывания Умерова — дурман, опиум для украинцев, один из законов, которыми пользуется западная власть: давай надежду, но не дай ей сбыться», — сказал местный депутат.

Шонус задался вопросом, сколько должно появиться «умеровых, зеленских и подоляков», чтобы украинцы разобрались, где порядок, а где продажа национальных интересов. «Главная задача Украины — не думать о захвате, а срочно делать наработки по плану капитуляции», — заявил он.

Ранее представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов, реагируя на планы украинских властей заставить Россию уйти из республики, призвал чиновников-утопистов из Киева позаботиться о своей дальнейшей судьбе, поскольку «спецоперация на Украине обязательно достигнет своих целей».