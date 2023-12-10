В США назвали абсурдом слова главы Пентагона об угрозе России Западу

Американский подполковник: слова Остина об угрозе Западу со стороны РФ абсурдны

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис счел абсурдными слова министра обороны страны Ллойда Остина о том, что Европа окажется под угрозой в случае успеха операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью эксперта.

Дэвис напомнил, что «последние 15 лет» Путин занимался защитой границ России и причин угрожать Западу у него нет. «Когда Остин говорит о таких вещах, он либо делает это неискренне, либо не ведает, о чем говорит. Не знаю, какой из вариантов верный», — прокомментировал подполковник слова главы Пентагона.

Ранее Остин заявил о том, что если Украина не получит от США помощь в размере 61 миллиарда долларов, то Россия якобы может расширить конфликт на территорию Европы.

По словам журналиста и экс-ведущего Fox News Такера Карлсона на закрытом брифинге министр также пригрозил членам Палаты представителей Конгресса США, что их родственников «могут отправить воевать на Украину», если выделение финансирование помощи Киеву не будет одобрено. Соответствующий законопроект в итоге процедурное согласование не прошел.