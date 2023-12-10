В США обратили внимание на несвойственный Зеленскому шаг

WP: Зеленский отступил, не став выступать перед конгрессом США

Президент Украины Владимир Зеленский отступил, отменив выступление перед американскими сенаторами. Поступок главы государства прокомментировало издание The Washington Post (WP).

По мнению авторов материала, такой шаг несвойственен украинскому лидеру, поскольку он, как правило, старается не упускать возможность выступить с речью. «Это вызвало вопросы о том, отступил ли он по совету своих украинских коллег или американских чиновников», — отмечают они.

5 декабря стало известно, что Зеленский в последний момент отменил выступление перед сенаторами США. Как считает газета Pais, отмена речи связана с неудачами украинских войск на фронте.

Однако посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила такое решение главы государства тем, что на брифинге обсуждались внутренние вопросы американской политики. Она подчеркнула, что в случившемся нет катастрофы.