Захарова назвала Европарламент «откровенно экстремистской площадкой»

Захарова прокомментировала презентацию книги Ходорковского в Европарламенте

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала презентацию книги Михаила Ходорковского (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) «Как убить дракона», состоявшуюся в Европарламенте, назвав площадку «откровенно экстремистской». Перечислив в своем Telegram-канале статьи российского УК, которые были нарушены, дипломат напомнила, что организовал мероприятие евродепутат от Литвы Андрюс Кубилиус.

По словам Захаровой, на презентации озвучивались вопросы смены власти, выхода из ее состава регионов, постановки под вопрос территориального единства России. «Сегодня все, кто поддерживает этого деятеля, берет от него деньги, участвует в его проектах — соучастники преступной идеологии расчленения государства», — написала она, отметив, что Ходорковский «уже открытым текстом заявляет, что желает развала и распада нашей стране».

Ходорковский, признанный в мае 2022 года в России иностранным агентом, живет на Западе уже почти десять лет. Туда он уехал после того, как был помилован президентом Владимиром Путиным в конце 2013-го.

Михаил Ходорковский был арестован в 2003 году. В 2005-м он получил девятилетний срок за мошенничество, а в 2010 году — 14 лет тюрьмы за хищение нефти и легализацию доходов от ее продажи. Как напомнила Захарова, из-за подозрений в убийстве его объявили в международный розыск в 2015 году.