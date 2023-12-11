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10:33, 11 декабря 2023Россия

15-летняя москвичка обманула родителей и месяц выдавала свою девушку за парня

В Москве школьница привела девушку в квартиру родителей и выдавала ее за парня

Фото: Unsplash

В Москве 15-летняя школьница обманула родителей и выдавала свою девушку за парня. Несовершеннолетняя привела подругу в квартиру. Родители ничего не подозревали и подростки прожили так в течение месяца, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, в начале 2023 года юная горожанка познакомилась в соцсетях с 17-летним молодым человеком. Между ними началось общение в чатах и по видеосвязи. Позже парочка договорилась встретиться. Тогда же у них начались отношения.

Во время очередного видеозвонка «возлюбленный» признался девочке, что на самом деле является 27-летней девушкой и предъявил паспорт. Их романтическая связь ненадолго прервалась, но в сентябре они вновь стали переписываться.

15-летняя школьница пригласила девушку к себе домой и представила ее матери как «нового парня». Последняя тогда ничего не заподозрила, а возлюбленная осталась на ночь и начала помогать по уходу за квартирой. Через некоторое время несовершеннолетняя раскрыла правду о «парне» родителям. Впоследствии на допросе она рассказала следователям, что 27-летняя знакомая приставала к ней по ночам. Мать девочки об этом не догадывалась.

Девушка московской школьницы ничего отрицать не стала, по ее версии, дальше поцелуев ничего не заходило. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае школьница решила сбежать из дома, так как захотела выйти замуж за жениха, с которым познакомилась в социальных сетях.

Сотрудники полиции вычислили, где находится девочка, и привезли ее домой. Юная россиянка раскаялась в своем поступке.

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      Анна Щербакова
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