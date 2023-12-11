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16:41, 11 декабря 2023Ценности

58-летняя Ирина Безрукова показала лицо без макияжа после болезни

Кадр: @irina_bezrukova_official

Советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова показала лицо без макияжа после болезни. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя бывшая жена актера Сергея Безрукова запечатлела себя в арендованном во время отпуска в Таиланде жилье. Она позировала в белой футболке, с распущенными волосами и без косметики на лице, которое продемонстрировала крупным планом.

Звезда рассказала, что перенесла лихорадку денге, в том числе сопровождавшуюся высокой температурой тела, слабостью и отсутствием аппетита. «Лечения как такового нет. Все, кто здесь проходил этот опыт, говорят только лежать и пить много воды», — рассказала знаменитость.

В ноябре российская актриса театра и кино Любовь Толкалина также показала естественную внешность на видео после сна. 45-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» запечатлела себя утром в кровати в атласной ночной рубашке и без косметики на лице.

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      Карина Черных
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