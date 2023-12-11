Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:29, 11 декабря 2023Среда обитания

Аренда жилья в России за год подорожала на четверть

Эксперт Павлинова: за год аренда жилья в России подорожала на 25 процентов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Арендное жилье в крупных городах России за год в среднем подорожало на четверть. Об этом директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова сообщила «Известиям».

Специалист отметила, что в ряде крупных городов страны стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир увеличилась более чем на 25 процентов. Сильнее всего за год аренда «однушки» подорожала в Нижнем Новгороде — на 28 процентов. В тройку лидеров по росту цен попали Челябинск и Тюмень, где размер арендной ставки увеличился на 26,4 и 22,7 процента соответственно. В Москве съемное жилье прибавило в цене 14 процентов, а в Санкт-Петербурге — 13 процентов.

В качестве основных причин подорожания аренды эксперты рынка недвижимости выделили дефицит предложения на фоне отказа от сдачи жилья собственниками и рост ипотечных ставок на «вторичку». Люди, активно покупавшие квартиры в новостройках на этапе строительства, стали дожидаться окончания стройки в арендованном жилье, а те, кто решил повременить с оформлением ипотеки, сделали выбор в пользу арендного жилья до того момента, пока проценты по ипотеке снизятся или пока они не накопят на первый взнос. Специалисты также подчеркнули, что собственники решили поднять стоимость аренды, так как их расходы растут — при этом для многих из них сдача квартир в аренду служит едва ли не единственным доходом.

Материалы по теме:
Россияне массово продают элитное жилье в Дубае и скупают квартиры в Сочи. Почему у них начались проблемы в Эмиратах?
Россияне массово продают элитное жилье в Дубае и скупают квартиры в Сочи.Почему у них начались проблемы в Эмиратах?
21 ноября 2023
«На просмотры приходит по сто человек» Россияне бросились снимать жилье в аренду. Почему квартир не хватает на всех?
«На просмотры приходит по сто человек»Россияне бросились снимать жилье в аренду. Почему квартир не хватает на всех?
28 ноября 2023

По мнению председателя совета директоров группы компаний «Праймкей» Олега Малахова, дальнейшее повышение арендных ставок возможно лишь в пределах 10 процентов. Он убежден, что с учетом рекордных объемов строительства нового жилья предложение съемного жилья будет только расти, так что удорожание аренды должно остановиться. Гендиректор VSN Group Яна Глазунова считает, что в январе 2024-го процесс повышения стоимости замедлится, однако в феврале-марте он может возобновиться в пределах инфляции. Директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова предсказала, что до конца года размер арендных ставок может увеличиться еще на один-два процента, после чего рост замедлится. Однако она не исключила, что до весны следующего года они могут вырасти вновь.

В декабре стало известно, что аренда самого дорогого однокомнатного жилья в центре Москвы обойдется в 400 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В России задумались о трибунале для властей Украины. Кого хотят призвать к ответственности и какое наказание им готовят?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Покрытый снегом россиянин устроил стрельбу во дворе дома

      Наличие коронавируса у Пахмутовой опровергли

      Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в России оценили

      Стоматолог развеял три популярных мифа о здоровье зубов

      15-летняя москвичка обманула родителей и месяц выдавала свою девушку за парня

      Обнаружено препятствующее росту раковых клеток соединение

      Нарышкин заявил об отказе Запада от Украины

      Аренда жилья в России за год подорожала на четверть

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости