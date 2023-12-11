Аренда жилья в России за год подорожала на четверть

Эксперт Павлинова: за год аренда жилья в России подорожала на 25 процентов

Арендное жилье в крупных городах России за год в среднем подорожало на четверть. Об этом директор департамента аренды компании «Этажи» Ольга Павлинова сообщила «Известиям».

Специалист отметила, что в ряде крупных городов страны стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир увеличилась более чем на 25 процентов. Сильнее всего за год аренда «однушки» подорожала в Нижнем Новгороде — на 28 процентов. В тройку лидеров по росту цен попали Челябинск и Тюмень, где размер арендной ставки увеличился на 26,4 и 22,7 процента соответственно. В Москве съемное жилье прибавило в цене 14 процентов, а в Санкт-Петербурге — 13 процентов.

В качестве основных причин подорожания аренды эксперты рынка недвижимости выделили дефицит предложения на фоне отказа от сдачи жилья собственниками и рост ипотечных ставок на «вторичку». Люди, активно покупавшие квартиры в новостройках на этапе строительства, стали дожидаться окончания стройки в арендованном жилье, а те, кто решил повременить с оформлением ипотеки, сделали выбор в пользу арендного жилья до того момента, пока проценты по ипотеке снизятся или пока они не накопят на первый взнос. Специалисты также подчеркнули, что собственники решили поднять стоимость аренды, так как их расходы растут — при этом для многих из них сдача квартир в аренду служит едва ли не единственным доходом.

По мнению председателя совета директоров группы компаний «Праймкей» Олега Малахова, дальнейшее повышение арендных ставок возможно лишь в пределах 10 процентов. Он убежден, что с учетом рекордных объемов строительства нового жилья предложение съемного жилья будет только расти, так что удорожание аренды должно остановиться. Гендиректор VSN Group Яна Глазунова считает, что в январе 2024-го процесс повышения стоимости замедлится, однако в феврале-марте он может возобновиться в пределах инфляции. Директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова предсказала, что до конца года размер арендных ставок может увеличиться еще на один-два процента, после чего рост замедлится. Однако она не исключила, что до весны следующего года они могут вырасти вновь.

В декабре стало известно, что аренда самого дорогого однокомнатного жилья в центре Москвы обойдется в 400 тысяч рублей.