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13:59, 11 декабря 2023Интернет и СМИ

Продюсер популярного шоу на Первом канале высказался о его возвращении в эфир

Продюсер «Ледникового периода» Авербух допустил возвращение проекта в эфир

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Продюсер популярного шоу о фигурном катании «Ледниковый период», хореограф Илья Авербух высказался о возвращении программы в эфир Первого канала. В разговоре с KP.RU он заявил, что возобновление проекта вполне возможно.

«Думаю, возвращение вполне возможно, если так захочет Первый канал. Я всегда говорю, что это проект именно Первого канала и только он решает, когда взять паузу, а когда возвращаться», — допустил продюсер возвращение в эфир «Ледникового периода».

Ранее блогер Даня Милохин заявил, что тренировки на проекте «Ледниковый период» научили его спортивной дисциплине. Тиктокер также отметил, что с удовольствием снова поработал бы с фигуристкой, двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой, в паре с которой выступал в шоу.

Программа «Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. В ней участвуют звезды кино, эстрады, театра, интернета и других сфер. Они выступают в паре с профессиональными фигуристами и соревнуются с другими знаменитостями.

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      Олег Давыдов
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