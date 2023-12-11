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15:08, 11 декабря 2023Экономика

Дерипаска назвал причину введенных против него санкций Австралии

Canberra Times: Дерипаска обжалует санкции Австралии, введенные из-за «сплетен»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский миллиардер Олег Дерипаска обжалует в Федеральном суде Австралии санкции, введенные против него страной в марте 2022 года. В заявлении бизнесмена, на которое ссылается Canberra Times, говорится, что на появление ограничений повлияли аналогичные решения других стран Запада, а также «сплетни в интернете».

Отмечается, что, по его мнению, тогдашняя министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, принимая соответствующее решение, руководствовалась «не относящимися к делу соображениями». Указание главы МИД на предполагаемые «тесные связи» Дерипаски с президентом России Владимиром Путиным адвокат бизнесмена, бывший генпрокурор страны Кристиан Портер, назвал недостаточными, отметив, что таковые «не являются функцией или деятельностью».

Специалист пояснил, что руководство горнодобывающими и энергетическими предприятиями не может считаться законным основанием для введения санкций, направленных на защиту национальных интересов Австралии, согласно которым Дерипаске запретили въезд в страну, а также получение принадлежащей ему доли прибыли компании Queensland Alumina.

«Идея о том, что австралийские министры могут обладать индивидуальными знаниями (...). В данном случае приписывает министрам уровень, которого, по моему опыту, не существует», — заявил юрист.

Ранее Дерипаска назвал используемые Западом санкции неэффективным инструментом из XIX века. По его словам, российские компании продолжают вести бизнес, несмотря на использование этого рычага давления.

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      Дмитрий Воронин
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