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05:16, 11 декабря 2023Силовые структуры

Двух россиян осудили за незаконное хранение трех тонн икры

Жителям Камчатки назначили штрафы за незаконное хранение 3 тонн лососевой икры

Фото: Unsplash

Двоих россиян, отца и сына, из города Елизово на Камчатке обязали выплатить штрафы за незаконное хранение трех тонн лососевой икры без маркировки в целях дальнейшего сбыта. Стоимость рыбопродукции составила более четырех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Камчатского края.

«Суд учел раскаяние виновных в содеянном, принимая во внимание совокупность всех обстоятельств и позицию государственного обвинителя, виновным назначено наказание в виде штрафа в размере 300 и 350 тысяч рублей» — указано в сообщении. До исполнения приговора на имущество мужчин наложили арест.

Ранее россиянину назначили штраф в размере 500 тысяч рублей, так как он собирался присвоить золотые слитки на 19 миллионов рублей. Также суд приговорил его к одному году лишения свободы в колонии-поселении.

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      Александра Синицына
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