Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:41, 11 декабря 2023Наука и техника

Глобальное потепление увеличит риск разрушительных пожаров

Earth's Future: глобальное потепление продлит период пожароопасных условий
СюжетЛесные пожары:

Изображение: Yu et al., 2023 / phys.org

Ученые Аргоннской национальной лаборатории и Университета Висконсин-Мэдисон выяснили, что из-за глобального потепления увеличится риск разрушительных лесных пожаров значительно, а также будет продлен период пожароопасных условий. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Earth's Future.

Исследователи изучили, как размер пожаров, произошедших в период с 1984 по 2019 год, связан с индексами пожарной опасности — показателями риска пожаров, определяемыми по погодным и другим условиям. Для этого они использовали данные спутникового дистанционного зондирования, чтобы определить, как потенциальный риск пожара коррелирует с конечным размером более 13 тысяч лесных пожаров.

Наиболее распространенными индексами пожарной опасности, используемыми в Северной Америке, являются индекс пожарной опасности Геологической службы США, канадский индекс погоды для лесных пожаров, а также компонент энерговыделения и индексы горения Национальной системы оценки пожарной опасности. Было подтверждено, что все четыре индекса действительно коррелирует с силой прогнозируемых пожаров.

Кроме того, было показано, что к концу века период высокого риска возникновения опасных условий может увеличиться в среднем на 10 дней в году по всей континентальной части США из-за повышения температуры. В нескольких небольших регионах произойдет сокращение ежегодного сезона лесных пожаров из-за увеличения количества осадков и влажности, включая северо-западное побережье Тихого океана и среднеатлантическое побережье.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Российская разведка доложила о планах Запада заменить Зеленского. Кто может возглавить Украину вместо него?

      В России назвали 2023 год особенно тревожным по одной причине

      Москвичам предрекли сугробы рекордной величины

      Костомаров вышел на лед на коньках

      Объяснена загадка «неслучайного» появления генов

      Россиянин пытался ввезти в страну драгоценности ценой в московскую квартиру

      Ким Чен Ын сменил личный автомобиль на Maybach в обход санкций

      Россиян призвали отказаться от некоторых вредных для зубов продуктов

      Украинец подорвал троих сотрудников администрации Запорожья и попал под статью

      В СКР рассказали о делах пособников украинских спецслужб в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости