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12:46, 11 декабря 2023Среда обитания

Главную новогоднюю ель России спилили в Подмосковье

Во Фряново Щелковского района спилили главную новогоднюю ель страны

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

Главную новогоднюю елку страны спилили во Фряново Щелковского района Московской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Дерево отправится на Соборную площадь Кремля, куда россияне могут попасть, приобретя билет. По словам начальника главного эксплуатационного управления управделами президента Анатолия Кочанова, ель выставят и нарядят на площади примерно 22 декабря.

Возраст елки составляет 84 года, высота — 25 метров. Размах веток равен 10 метрам, диаметр ствола — 60 сантиметров. В списке претендентов на то, чтобы стать главной елкой России, в этом году было 30 елок, их начали выбирать еще летом. Отмечалось, что дереву должно быть не менее 120 лет.

При выборе особое внимание уделяли правильной пирамидальной форме кроны, равномерному и насыщенному окрасу хвои, а также отсутствию сухих веток.

Ранее стало известно, что в России на 17 процентов год к году выросли траты на покупку елочных игрушек. В ноябре и начале декабря они составили 377 рублей. Отмечается что россияне как в прошлом, так и в этом году предпочитают покупать готовые наборы елочных игрушек на одну елку из пластиковой основы.

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      Мария Черкасова
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