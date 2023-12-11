В России оценили подорожание елочных игрушек

«Платформа ОФД»: стоимость елочных игрушек в России выросла за год на 17 %

Средние траты на покупку елочных игрушек в России выросли за год на 17 процентов и достигли в ноябре и начале декабря 2023 года 377 рублей, следует из результатов исследования «Платформы ОФД», на которые ссылается РИА Новости.

К соответствующим выводам в компании пришли, изучив расходы россиян на приобретение наборов шаров, светящихся сувениров и светодиодных оленей. Подорожание елочных игрушек в целом связывают с высокой импортной составляющей в товаре, на которую влияет цена лака и краски.

Отмечается, что увеличение объема покупок игрушек в указанный период оценили в 14 процентов, а потребители по-прежнему отдают предпочтение готовым наборам на одну елку из пластиковой основы по цене 300-400 рублей.

Ранее стало известно, что в ноябре текущего года средняя цена искусственной ели выросла на 20 процентов относительно аналогичного периода 2022-го, до 4,4 тысячи рублей. Россияне нарастили закупки этого новогоднего товара на сопоставимые с показателем елочных игрушек 16 процентов.