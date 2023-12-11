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17:08, 11 декабря 2023Наука и техника

Huawei полностью импортозаместила детали для создания смартфонов

Bloomberg: Huawei удалось заменить иностранные чипы в смартфонах на китайские

Фото: Aly Song / Reuters

Китайской корпорации Huawei удалось обойти ограничения США, заместив иностранные детали, необходимые для производства смартфонов, на местные. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты сослались на исследование фирмы TechInsights, которая изучила устройства китайского IT-гиганта. В выводе исследования говорится, что Huawei достигла серьезного успеха в отказе от иностранного оборудования, критически важного при производстве смартфонов и прочей техники.

В частности, Huawei удалось полностью заменить все важнейшие компоненты. Так, нужные при создании смартфонов радиочастотные чипы от американских компаний Skyworks Solutions и Qorvo заменили на аналоги от китайских производителей Maxscend Microelectronics и Beijing OnMicro Electronics. «Аппаратное обеспечение Huawei способно конкурировать с лучшими в мире устройствами даже без доступа к поставщикам из США», — подчеркнули эксперты.

Специалисты напомнили, что актуальный флагманский смартфон Huawei Mate 60 имеет семинанометровый процессор, который был произведен шанхайской компанией Semiconductor Manufacturing International. В настоящий момент фирму изучают регулирующие органы США.

В сентябре авторы Bloomberg сообщили, что для регулирующих органов США выход нового смартфона Huawei оказался полной неожиданностью. Также выпуск Mate 60 Pro вызвал волну «националистических настроений в китайских социальных сетях».

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      Андрей Ставицкий
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