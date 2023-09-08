В США заинтересовались новым смартфоном Huawei

Bloomberg: Минторг США будет расследовать обход санкций Huawei

Власти США заинтересовались, каким образом Huawei удалось разработать и выпустить новый флагманский смартфон. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам журналистов медиа, для Минторга США, которое является инициатором большинства наложенных на Huawei санкций, выход нового смартфона компании оказался полной неожиданностью. В материале говорится, что корпорация представила флагман Mate 60 Pro в тот момент, когда министр торговли США Джина Раймондо находилась с визитом в Китае.

Авторы агентства отметили, что Mate 60 Pro вышел в продажу внезапно — без какой-либо маркетинговой поддержки. В министерстве страны будут расследовать, каким образом Huawei удалось обойти санкции и найти современные семинанометровые процессоры для телефона.

Журналисты Bloomberg также обратили внимание, что выпуск Mate 60 Pro вызвал волну «националистических настроений в китайских социальных сетях». Также в отчете говорится, что достижения Huawei были преподнесены местными медиа как победа китайской корпорации над санкциями.

Ранее специалисты TechInsights по просьбе Bloomberg изучили новый флагман Huawei. Оказалось, что Mate 60 Pro имеет процессор Kirin 9000s, созданный по семинанометровому техпроцессу компанией SMIC.