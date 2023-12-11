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16:19, 11 декабря 2023Ценности

Ирину Шейк и Тома Брэди заметили вместе после сообщений об их расставании

Фото: SPLASH / MEGA / BACKGRID / Legion-media.ru

Папарацци заметили российскую модель Ирину Шейк и американского футболиста Тома Брэди вместе после сообщений об их расставании. Соответствующие фото опубликовало издание Page Six.

На размещенных снимках видно, как манекенщица садится в машину спортсмена. Отмечается, что знаменитости встретились на парковке отеля, где проживала Шейк.

Также анонимные инсайдеры рассказали журналистам портала, что накануне вечером звезды посетили вечеринку американского актера Леонардо Ди Каприо. По данным источников, на протяжении всего мероприятия Шейк и Брэди держались на расстоянии друг от друга. «Брэди недолго был на вечеринке и поприветствовал Ирину, но он также поздоровался и с другими гостями», — отметили собеседники издания.

В октябре инсайдеры раскрыли причину расставания Ирины Шейк и Тома Брэди. Так, стало известно, что спортсмен не смог полностью посвятить себя отношениям, поскольку в настоящий момент занят карьерой и бизнесом.

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      Мария Винар
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