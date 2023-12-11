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03:20, 11 декабря 2023Мир

Почти половина жителей США возмутились чрезмерными тратами на Украину

FT: почти половина избирателей США считают траты на Украину чрезмерными

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Почти половина американских избирателей считают, что в настоящее время Соединенные Штаты тратят чрезмерные средства на помощь Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса газеты Financial Times и Мичиганского университета.

«В новом опросе… выяснилось, что 48 процентов (избирателей) полагают, что США тратят "слишком много" в виде военной и финансовой помощи на поддержку военных усилий Киева», — написали журналисты.

Как подчеркивается, мнение о слишком больших финансовых вливаниях Штатов в Украину особенно распространено среди избирателей-республиканцев. Так, 65 процентов из них говорят о чрезмерных тратах государства на нужды другой страны.

В октябре исследователи Чикагского совета по глобальным вопросам оценили уровень поддержки Киева. Сообщалось, что в США снизилось число желающих помогать Украине до 63 процентов.

Уточнялось, что поддержка военной помощи упала на два процентных пункта с ноября прошлого года (в пределах погрешности), а поддержка экономической помощи упала на пять пунктов. Помимо этого, американцы не питают иллюзий относительно того, как долго продлится конфликт, сказано в материале.

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      Марина Совина
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