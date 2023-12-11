Медведев заявил о по сути вступивших в военный конфликт с Россией странах Запада

Медведев заявил, что Запад по сути вступил в военный конфликт с Россией

Страны Запада по сути вступили в военный конфликт с Россией. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции, пишет ТАСС.

По словам политика, мы живем в бурное и драматическое время. «Наша страна сейчас противостоит большому количеству стран, которые по сути вступили с нами в военный конфликт, как бы там это ни называлось», — сказал он.

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что сейчас «очень благодатное время», чтобы получать знания.

Ранее Медведев заявил, что рост военного потенциала Польши и наращивание ее военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение с Россией и Белоруссией. По его словам, в этом случае союзная группировка ответит на угрозы, исходящие «из дурных амбиций польского истеблишмента».