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20:21, 11 декабря 2023Из жизни

В российском городе нашли редчайшую серебряную монету времен Крещения Руси

В Великом Новгороде нашли редкую серебряную монету времен князя Владимира

Фото: П.Г. Гайдуков, О.М. Олейников / Институт археологии РАН

Археологи нашли редчайший сребреник времен Крещения Руси в российском городе. Об этом пишет «Научная Россия».

Редкую монету X века — сребреник князя Владимира Святославича —
обнаружила Новгородская археологическая экспедиция Института археологии РАН на Софийской стороне Великого Новгорода во время раскопок. Это вторая подобная монета, найденная в Новгороде. Сребреник выпускался крайне непродолжительное время и был в обращении в Южной Руси, на территории Киевского, Черниговского и Переяславского княжеств.

На одной стороне монеты изображен сидящий князь в плаще и высокой шапке с подвесками. В его правой руке — крест на длинном древке, левая прижата к груди. У левого плеча находится княжеский трезубец. Над фигурой князя расположена круговая искаженная надпись слева направо: «ВЛАДИМИР А СЕ ЕГО (СРЕБРО)». На другой стороне изображен Иисус Христос с Евангелием. Монету создавали по образу византийских милиарисиев, она относится к наиболее раннему типу сребреников Владимира. Историки считают, что сребреники этого типа — первая серебряная монета древнерусского государства.

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«Изготовление монет Владимиром Святославичем и его сыновьями, Святополком Ярополчичем и Ярославом Владимировичем, продолжалось не более 30 лет. Их выпуски, вероятно, были незначительными, а сама попытка русских князей наладить самостоятельную чеканку звонкой монеты оказалась неудачным эпизодом в тысячелетней истории русской денежной системы. Но сам факт чеканки отразил два основополагающих политических события в развитии Руси: образование древнерусского государства с центром в Киеве и принятие христианства в качестве государственной религии», — прокомментировал находку заместитель директора Института археологии РАН Петр Гайдуков.

Монета была обнаружена при спасательных раскопках в связи с реконструкцией Морского центра капитана Н.Г. Варухина. Результаты раскопок и до обнаружения сребреника были впечатляющими: на раскопе нашли 6 берестяных грамот, 12 вислых печатей, денарии архиепископов Кельна середины XIII века и другие редкие вещи. Сейчас археологи продолжают работать, несмотря на неподходящий для раскопок сезон.

Ранее кладоискатель из Великобритании нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до нашей эры. 68-летний археолог-любитель Стивен Элдридж обнаружил монеты в графстве Бакингемшир при помощи металлоискателя.

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      Антонина Черташ
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