Морпех ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел из автомата мирного жителя

Суд в ДНР дал 25 лет колонии военнослужащему, расстрелявшему жителя Мариуполя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима 34-летнего украинского военнослужащего Руслана Шмидта, расстрелявшего мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Судом установлено, что в период с 27 апреля по 2 мая 2022 года техник 2-й роты 503-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) совместно с другими военнослужащими заметил в Мариуполе мирного жителя, доложил об этом командиру и получил приказ о его ликвидации. С расстояния 200 метров он произвел в мужчину не менее 28 выстрелов из автомата.

