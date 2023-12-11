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18:59, 11 декабря 2023Силовые структуры

Морпех ВСУ получил 25 лет колонии за расстрел из автомата мирного жителя

Суд в ДНР дал 25 лет колонии военнослужащему, расстрелявшему жителя Мариуполя

Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима 34-летнего украинского военнослужащего Руслана Шмидта, расстрелявшего мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ.

Судом установлено, что в период с 27 апреля по 2 мая 2022 года техник 2-й роты 503-го отдельного батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) совместно с другими военнослужащими заметил в Мариуполе мирного жителя, доложил об этом командиру и получил приказ о его ликвидации. С расстояния 200 метров он произвел в мужчину не менее 28 выстрелов из автомата.

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      Олеся Мицкевич
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