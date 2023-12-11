Популярный блогер рассказал о враждебности светской Москвы

Блогер Жидковский: светская тусовка к новым лицам относится враждебно

Светское общество Москвы проявляет враждебность к новым людям в своих кругах. О нравах современного столичного бомонда рассказал известный российский блогер Алексей Жидковский в эфире передачи «Не с той ноги» на канале RTVI.

Видя дебютантов, старожилы внутренне задаются вопросом: «Вы на каком основании с нами?» Это распространенная черта характера, убежден Жидковский. Сам инфлюэнсер такого отношения к себе не терпит и смело парирует обидчикам. Любителей экспериментировать и узнавать новое, как он считает, не так много.

При этом, вспоминая свой переезд в Москву четыре года назад, Жидковский отметил, что столица встретила его отлично. В массе случаев переезд в новый город становится для человека сродни переходу в другую школу — необходимо доказать окружающим, чего ты стоишь. Перед блогером такого вызова не стояло, поделился он в интервью.

Гость программы пояснил, что, хоть на светских раутах и видно немало незнакомых лиц, перемен в самой «элитной тусовке» он не наблюдает. Сами мероприятия в Москве, однако, по мнению блогера, стали демократичнее.

Ранее актер Антон Пампушный назвал несчастных людей нередким явлением в Москве. По его словам, в столицу зачастую приезжают, чтобы найти свое предназначение. Москва таким людям либо помогает, либо их «съедает».