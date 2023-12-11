Врач назвал ранние признаки одной смертельно опасной болезни

Онколог Черемушкин: внезапные проблемы со зрением могут указывать на рак мозга

Главная опасность рака мозга заключается в том, что он долгое время может развиваться почти бессимптомно и никак не давать о себе знать, предупредил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Неочевидные признаки этого смертельно заболевания он назвал изданию NEWS.ru.

Черемушкин отметил, что при развитии злокачественных опухолей в головном мозге человек может ощущать усталость даже после небольших физических или умственных нагрузок, у него ухудшается память и снижаются когнитивные способности. Другими тревожными симптомами, которые могут указывать на развитие болезни, по словам врача, являются внезапные проблемы со зрением.

Черемушкин добавил, что на ранних стадиях рак мозга также может вызывать частые головокружения и головные боли. Обычно болевой симптом возникает или усиливается после физических нагрузок или стресса, уточнил врач.

Ранее Черемушкин предупредил о привычках, способных спровоцировать рак печени. По словам врача, алкоголь и вредные привычки являются основными причинами, увеличивающими риск развития онкологических заболеваний.