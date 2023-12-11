Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:28, 11 декабря 2023Забота о себе

Врач назвал ранние признаки одной смертельно опасной болезни

Онколог Черемушкин: внезапные проблемы со зрением могут указывать на рак мозга

Фото: Unsplash

Главная опасность рака мозга заключается в том, что он долгое время может развиваться почти бессимптомно и никак не давать о себе знать, предупредил врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Неочевидные признаки этого смертельно заболевания он назвал изданию NEWS.ru.

Черемушкин отметил, что при развитии злокачественных опухолей в головном мозге человек может ощущать усталость даже после небольших физических или умственных нагрузок, у него ухудшается память и снижаются когнитивные способности. Другими тревожными симптомами, которые могут указывать на развитие болезни, по словам врача, являются внезапные проблемы со зрением.

Черемушкин добавил, что на ранних стадиях рак мозга также может вызывать частые головокружения и головные боли. Обычно болевой симптом возникает или усиливается после физических нагрузок или стресса, уточнил врач.

Материалы по теме:
«Предотвратить суицид» Интервью с руководителем «Телефона неотложной психологической помощи» 051 о том, как помочь человеку
«Предотвратить суицид»Интервью с руководителем «Телефона неотложной психологической помощи» 051 о том, как помочь человеку
9 сентября 2020
Печальный образ Какое заболевание может быть причиной депрессии и как его избежать
Печальный образКакое заболевание может быть причиной депрессии и как его избежать
14 сентября 2020

Ранее Черемушкин предупредил о привычках, способных спровоцировать рак печени. По словам врача, алкоголь и вредные привычки являются основными причинами, увеличивающими риск развития онкологических заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Еще один воевавший за ВСУ актер из «Возвращения Мухтара» погиб на фронте. Что о нем известно?

      Введена массовая выплата только для живущих вне Москвы

      Россиян предупредили об опасности шашлыков и салютов на даче зимой

      Курьер пригрозил клиентке расправой из-за плохого отзыва

      В США рассказали о самом важном самолете ВМС

      Военный рассказал об особенностях российских ракетоносцев «Борей»

      Справивший нужду в прямом эфире кандидат в президенты США смутил Маска

      Великобритания сохранит антироссийские санкции после конфликта на Украине

      Минобороны призвало усилить режим нераспространения биологического оружия

      Врач предупредила о тревожных симптомах опасных женских заболеваний

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости