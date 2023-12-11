Поддержка Трампа на кокусе в Айове возросла до 51 процента

Опрос NBC: Трамп лидирует среди республиканцев на кокусе в Айове

Общественная поддержка бывшего президента США Дональда Трампа за пять недель до первого конкурса по выдвижению кандидатов в президенты от Республиканской партии на кокусе в Айове возросла до 51 процента. Об этом стало известно из последнего опроса NBC News/Des Moines Register/Mediacom.

Как сообщает издание, лидерство Трампа среди республиканцев является крупнейшим из зафиксированных ранее в истории опросов в Айове. Отрыв бывшего американского президента от своего ближайшего соперника губернатора Флориды Рона Десантиса (19 процентов) составляет 32 процента. В свою очередь, бывший представитель США при ООН Никки Хейли набрала лишь 16 процентов.

Сообщается, что Трамп пользуется наибольшей приверженностью сторонников Республиканской партии. «Со всеми остальными кандидатами это не имеет значения. Неважно, что они говорят, неважно, что они делают. Потому что мой голос автоматически отдается Трампу, несмотря ни на что. Они могут пообещать мне миллион долларов (...) И я бы все равно проголосовал за Трампа», — заявил 67-летний респондент опроса Тимоти Блэкерби из Миссури-Вэлли.

Тем не менее опрос показал, что значительная часть участников кокуса по-прежнему серьезно относится к кандидатурам Десантиса и Хейли, несмотря на значительное преимущество Трампа.

Ранее кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков заявил, что США могут выйти из НАТО в случае победы Трампа на предстоящих президентских выборах. По его словам, недоверие экс-президента к альянсу связано с оценкой его экономической эффективности.