Посол России от имени руководства страны поздравил Милея с избранием президентом

Посол России Дмитрий Феоктистов принял участие в инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея и передал ему поздравления от имени руководства страны, выразив надежду на продолжение сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, дипломат пожелал новому президенту страны стойкости и успехов перед лицом стоящих перед Аргентиной вызовов.

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Инаугурация прошла в здании конгресса. Милей принес присягу перед парламентариями, после чего обратится с речью к гражданам. Сообщается, что у конгресса собралось много сторонников президента, некоторые заняли места ближе к трибуне еще с ночи.