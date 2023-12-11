Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:21, 11 декабря 2023Мир

Посол России от имени руководства страны поздравил Милея с избранием

Посол России от имени руководства страны поздравил Милея с избранием президентом
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Посол России Дмитрий Феоктистов принял участие в инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея и передал ему поздравления от имени руководства страны, выразив надежду на продолжение сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо этого, дипломат пожелал новому президенту страны стойкости и успехов перед лицом стоящих перед Аргентиной вызовов.

Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Инаугурация прошла в здании конгресса. Милей принес присягу перед парламентариями, после чего обратится с речью к гражданам. Сообщается, что у конгресса собралось много сторонников президента, некоторые заняли места ближе к трибуне еще с ночи.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд

      Зеленский и фон дер Ляйен созвонились в преддверии заседания ЕС по Украине

      Модель Victoria's Secret показала фигуру в бикини

      В Израиле рассказали о наступлении для ХАМАС последних дней

      Стало известно о приглашении Зеленского выступить перед сенаторами США

      На Украине заявили о больших потерях ВСУ на левом берегу Днепра

      Олимпийская чемпионка оценила отказ российских гимнастов от участия в Кубке мира

      Посол России от имени руководства страны поздравил Милея с избранием

      В США захотели сохранить старые истребители пятого поколения

      Глава ЕК назвала условия для положительного вердикта о членстве Украины в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости