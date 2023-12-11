МЧС России: пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре потушили

В городе Сыктывкаре в Республике Коми потушили крупный пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар», — уточняется в публикации.

Пожар в многоэтажке тушили с вечера 10 декабря, информации о пострадавших нет. Уточняется, что огонь охватил балконы с пятого по восьмой этаж, эвакуированы шесть человек.

11 декабря в 1:16 сообщалось, что огонь локализовали на площади 400 квадратных метров. На месте работали 56 специалистов и 15 единиц техники МЧС России.