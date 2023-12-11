Пожар в многоквартирном доме в российском городе локализовали

Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализовали на площади 400 кв. м.

В Сыктывкаре спасатели локализовали пожар в многоквартирном доме на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Пожар в многоэтажке тушат с вечера 10 декабря, информации о пострадавших нет. Уточняется, что огонь охватил балконы с пятого по восьмой этаж, эвакуированы шесть человек.

На месте работают 56 специалистов и 15 единиц техники МЧС России.

Ранее пожар в квартире на улице Библиотечной в центре Москвы произошел из-за китайской гирлянды, которая висела на шторе. Огонь в столичной квартире распространился 3 декабря. Пожар начался на 10 этаже дома. Спасатели вытащили из горящего помещения двух детей, которых врачи спасти не смогли, а также их 48-летнего отца, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.