Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:28, 11 декабря 2023Россия

Пожар в многоквартирном доме в российском городе локализовали

Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре локализовали на площади 400 кв. м.
СюжетПожары в России

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Сыктывкаре спасатели локализовали пожар в многоквартирном доме на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Пожар в многоэтажке тушат с вечера 10 декабря, информации о пострадавших нет. Уточняется, что огонь охватил балконы с пятого по восьмой этаж, эвакуированы шесть человек.

На месте работают 56 специалистов и 15 единиц техники МЧС России.

Ранее пожар в квартире на улице Библиотечной в центре Москвы произошел из-за китайской гирлянды, которая висела на шторе. Огонь в столичной квартире распространился 3 декабря. Пожар начался на 10 этаже дома. Спасатели вытащили из горящего помещения двух детей, которых врачи спасти не смогли, а также их 48-летнего отца, которого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд

      В МИД России рассказали о проработке вопроса о трибунале для руководства Украины

      Генерал ВСУ раскритиковал процедуру мобилизации на Украине

      Пожар в многоквартирном доме в российском городе локализовали

      Милей попросил изобразить своих собак на президентском жезле

      Зеленский и фон дер Ляйен созвонились в преддверии заседания ЕС по Украине

      В Израиле рассказали о наступлении для ХАМАС последних дней

      Стало известно о приглашении Зеленского выступить перед сенаторами США

      На Украине заявили о больших потерях ВСУ на левом берегу Днепра

      Олимпийская чемпионка оценила отказ российских гимнастов от участия в Кубке мира

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости