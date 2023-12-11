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20:01, 11 декабря 2023Силовые структуры

Продавщица меда украла у покупательниц-пенсионерок золото и миллион рублей

В Балашихе продавщица меда ворует у пенсионерок золото и деньги

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В подмосковной Балашихе продавщица меда ворует у пенсионерок деньги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, известно уже о двух потерпевших из дома на улице Смельчак. К ним пришла женщина в голубой куртке и стала предлагать мед, рассказывая о его пользе. Во время продажи воровка вытащила все из сумки и кошелька 91-летней пенсионерки — 900 тысяч рублей и золотые украшения. А из квартиры 86-летней пострадавшей пропали золото и 100 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 158 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества, совершённое в особо крупном размере»). Полицейские разыскивают продавщицу.

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      Екатерина Кашурникова
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