Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом для страны

Президент Путин: освоение Арктики является неоспоримым приоритетом для России

Освоение Арктики является неоспоримым приоритетом для России. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Глава государства заявил об этом во время выступления на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны России. По его мнению, этот регион обладает колоссальными экономическими возможностями, а также имеет стратегическое значение.

Президент отметил, что с Арктикой связывается укрепление энергетического потенциала России, расширение энергетических возможностей, а также обеспечение национальной обороны и безопасности.

«Поэтому дальнейшее комплексное освоение и обустройство этих территорий является для нас неоспоримым приоритетом», — заключил Путин.

Ранее глава государства предложил распространить действие арктической ипотеки на участников специальной военной операции (СВО). «Вот мы с вами здесь сидим, сложные вопросы решаем, нужные, но мы все-таки в тепле, безопасности, а ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами, никогда не должны мы об этом забывать», — сказал президент.