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15:37, 11 декабря 2023Культура

Раскрыта личность забравшего вещи из квартиры Градского человека

Сын Градского признался, что это он забрал вещи из квартиры музыканта

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Стало известно, кто забрал вещи из квартиры российского певца и композитора Александра Градского в центре Москвы. Об этом сообщает Пятый канал.

Сын мэтра Даниил Градский признался, что это он посетил квартиру отца, чтобы вывезти оттуда свои вещи, доставшиеся ему от артиста по наследству. Он также опроверг информацию о том, что помещение было вскрыто, назвав эту новость обманом.

«Никаких вещей оттуда не выносили. Я там сегодня находился, единственное, что оттуда вывозил — мои личные вещи. Я там храню их, я получил в наследство огромное количество музыкальных дисков. Я их храню там. Заказал грузчиков, загрузил диски и увез туда, куда считаю нужным. Честно сказать, я очень удивлен, что кто-то из этого мог сделать фейковую новость», — признался Градский-младший.

О том, что квартиру музыканта вскрыли неизвестные, сообщалось в воскресенье, 10 декабря. Вдове исполнителя Марине Коташенко позвонили соседи и рассказали, что из квартиры артиста в центре столицы выносят вещи. Опасаясь ограбления, Коташенко немедленно вызвала полицию.

Как уточнили соседи, рядом с грузовиком они заметили человека, похожего на старшего сына Градского Даниила. Подтвердить, что это был именно он, они не смогли.

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      Анастасия Астахова
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