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21:16, 10 декабря 2023Культура

Квартиру Градского в центре Москвы вскрыли неизвестные

«МК»: квартиру Александра Градского в центре Москвы вскрыли неизвестные
Александр Градский

Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Квартиру российского певца и композитора Александра Градского в центре Москвы вскрыли неизвестные, об этом пишет «Московский комсомолец» (МК) со ссылкой на источник.

Вечером в воскресенье, 10 декабря, вдове исполнителя Марине Коташенко позвонили соседи и рассказали, что из квартиры артиста в центре столицы выносят вещи. Как указал источник, опасаясь ограбления, Коташенко немедленно вызвала полицию. При этом обратной связи от правоохранительных органов она не дождалась, пишет издание.

Как уточнили соседи, рядом с грузовиком они заметили человека, похожего на старшего сына Градского Даниила. Подтвердить, что это был именно он, они не могут. Свидетели инцидента добавили, что грузовик приезжал к дому дважды. Была ли квартира ограблена и какие вещи увезли в грузовике, неизвестно.

Марина Коташенко и ее сыновья, которым по решению суда досталась эта квартира, сейчас находятся за городом.

В январе 2022 года на Коташенко было совершено вооруженное нападение, у нее похитили 100 миллионов рублей.

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      Марина Совина
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