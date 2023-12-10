Квартиру Градского в центре Москвы вскрыли неизвестные

«МК»: квартиру Александра Градского в центре Москвы вскрыли неизвестные

Квартиру российского певца и композитора Александра Градского в центре Москвы вскрыли неизвестные, об этом пишет «Московский комсомолец» (МК) со ссылкой на источник.

Вечером в воскресенье, 10 декабря, вдове исполнителя Марине Коташенко позвонили соседи и рассказали, что из квартиры артиста в центре столицы выносят вещи. Как указал источник, опасаясь ограбления, Коташенко немедленно вызвала полицию. При этом обратной связи от правоохранительных органов она не дождалась, пишет издание.

Как уточнили соседи, рядом с грузовиком они заметили человека, похожего на старшего сына Градского Даниила. Подтвердить, что это был именно он, они не могут. Свидетели инцидента добавили, что грузовик приезжал к дому дважды. Была ли квартира ограблена и какие вещи увезли в грузовике, неизвестно.

Марина Коташенко и ее сыновья, которым по решению суда досталась эта квартира, сейчас находятся за городом.

В январе 2022 года на Коташенко было совершено вооруженное нападение, у нее похитили 100 миллионов рублей.