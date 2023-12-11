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17:26, 11 декабря 2023Силовые структуры

Раскрыты данные о взрывчатке для теракта против военкора Татарского

Установлена мощность взрывчатки для теракта против военкора Татарского

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Раскрыты данные о взрывчатке для теракта против военкора Владлена Татарского Информацию со ссылкой на эксперта в понедельник, 11 декабря, в своем Telegram-канале раскрывает издание Mash на Мойке.

По данным издания, самодельное взрывное устройство, заложенное в статуэтку, которую Татарскому подарила работавшая на украинские спецслужбы Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) представляло собой гексогеносодержащее бризантное вещество от 150 до 250 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате атаки военкору выжить не удалось.

27 ноября сообщалось, что укрыватель обвиняемой в терроризме Треповой госпитализирован в тяжелом состоянии.

Взрыв в петербургском кафе произошел 2 апреля. По версии следствия, Трепова по указанию украинских кураторов принесла на встречу с Татарским статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате ее действий военкор не выжил и еще 52 человека получили ранения.

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      Владимир Седов
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