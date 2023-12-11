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17:20, 11 декабря 2023Экономика

России предложили создать совместный с ее главным нефтяным конкурентом банк

Эксперт Бахлайуа заявил о необходимости совместного банка РФ и Саудовской Аравии

Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Совместный банк России и Саудовской Аравии мог бы работать в интересах двух стран, ускорив совместные бизнес-проекты, «в том числе с учетом взаимных расчетов в национальных валютах», считает президент основанного в саудовской столице Optimum Business Consulting Bureau Омар Бахлайуа. Его мнение приводит РИА Новости.

По словам эксперта, взаимовыгодное сотрудничество деловых кругов тормозит отсутствие совместной кредитной организации, в то время как Саудовская Аравия, например, имеет опыт совместной работы в банковской сфере с Китаем.

При этом ранее сообщалось, что Саудовская Аравия исключает продажу нефти за китайские юани и торгует ей только за доллары. С таким заявлением в июне этого года выступил глава нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер. Тогда же он рассказал, что, поскольку Россия на фоне санкций нарастила экспорт углеводородов в Азию, страна, в свою очередь, увеличила отгрузки в Европу.

Саудовская Аравия является крупнейшим сырьевым экспортером и главным конкурентом России на нефтяном рынке. В то же время в политической сфере между государствами сформированы прочные и доверительные отношения. Одним из признаков этого эксперты называют состоявшийся на прошлой неделе визит в страну президента России Владимира Путина.

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      Дмитрий Воронин
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