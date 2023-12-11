69-я параллель
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13:44, 11 декабря 202369-я параллель

Россиянам напомнили о возможности получить надбавку к пенсии при одном условии

СФР: более трех миллионов пенсионеров получают доплату за проживание на Севере

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Более трех миллионов российских пенсионеров получают доплату за проживание на Крайнем Севере либо в идентичных по климату условиях. Об надбавке напомнил Социальный фонд России (СФР) на своем сайте.

Фонд подчеркнул, что размер доплаты зависит от районного коэффициента к зарплате, который устанавливается отдельно для каждого региона. Если у россиянина имеется право на повышенную пенсию и за проживание на Севере, и за северный стаж работы, то надбавка будет назначена по наиболее выгодному варианту.

Для получения доплаты пенсионерам необходимо подать в СФР заявление с подтверждением фактического проживания на северных территориях.

Ранее стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг самых социально благополучных регионов России. Исследование провел Фонд развития гражданского общества на основе соотношения средней зарплаты к расчетной минимальной стоимости жизни. Согласно его результатам, средний уровень зарплат выше всего на Чукотке (141 тысяча рублей), в ЯНАО (140 тысяч) и в Москве (122 тысячи). В топ также вошли Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская и Магаданская области.

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      Константин Лысяков
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