Россиянам напомнили о возможности получить надбавку к пенсии при одном условии

СФР: более трех миллионов пенсионеров получают доплату за проживание на Севере

Более трех миллионов российских пенсионеров получают доплату за проживание на Крайнем Севере либо в идентичных по климату условиях. Об надбавке напомнил Социальный фонд России (СФР) на своем сайте.

Фонд подчеркнул, что размер доплаты зависит от районного коэффициента к зарплате, который устанавливается отдельно для каждого региона. Если у россиянина имеется право на повышенную пенсию и за проживание на Севере, и за северный стаж работы, то надбавка будет назначена по наиболее выгодному варианту.

Для получения доплаты пенсионерам необходимо подать в СФР заявление с подтверждением фактического проживания на северных территориях.

Ранее стало известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг самых социально благополучных регионов России. Исследование провел Фонд развития гражданского общества на основе соотношения средней зарплаты к расчетной минимальной стоимости жизни. Согласно его результатам, средний уровень зарплат выше всего на Чукотке (141 тысяча рублей), в ЯНАО (140 тысяч) и в Москве (122 тысячи). В топ также вошли Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская и Магаданская области.