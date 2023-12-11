Россияне стали активно скупать один товар

«Известия»: за лето 2023 года спрос на шоколад в РФ вырос на 65 % год к году

В 2023 году россияне стали покупать больше шоколада, чем в 2022-м — за лето спрос на этот продукт вырос на 65 процентов в годовом выражении. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «на_полке».

За тот же период продажи шоколадных батончиков увеличились на 25 процентов по сравнению 2022 годом и почти в два раза — с 2021-м. С мая по август 2023 года граждане купили 79 процентов от суммы проданных «на полке» шоколадных плиток и батончиков за тот же период 2021 и 2022 годов вместе взятых.

Тренд оказался необычным, поскольку, как правило, спрос на кондитерские изделия с конца весны падает, продажи снижаются до осени. «В этом году товары с высоким содержанием сахара в принципе растут динамичнее всего», — рассказала генеральный директор «на_полке» Екатерина Скрибцова. По прогнозам эксперта, спрос на сладости продолжит повышаться.

В конце октября ряд производителей шоколада в России уведомили торговые сети о предстоящем повышении цен. Ретейлеры вместе с поставщиками обсуждают обоснованность каждого конкретного решения и работают над тем, чтобы избежать резкого одновременного роста цен.