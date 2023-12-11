Россиянина приговорили к пожизненному за расправу над тещей и сожителем бывшей

В Тюмени приговорили мужчину к пожизненному за убийство тещи и сожителя бывшей

В Тюмени суд приговорил 39-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы за расправу над экс-тещей и сожителем бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчину признали виновным по статьям 105 и 30, 105 УК РФ («Покушение»). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима, а также проходить лечение у врача-психиатра.

Суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей и родственников пострадавших компенсацию морального вреда на общую сумму 2,7 миллиона рублей.

По версии следствия, 19 февраля подсудимый с ножами пришел в квартиру бывшей супруги, где ранил ее саму, сожителя и маму. Двоих он лишил жизни, а женщине удалось сбежать. Благодаря помощи врачей она смогла выжить.

Ранее в Каменске-Уральском задержали 43-летнего мужчину, забаррикадировавшегося в подъезде многоэтажного жилого дома и требовавшего встречи с бывшей женой.

