Российские бойцы сорвали ротацию подразделений ВСУ в районе Торского выступа

Минобороны сообщило о срыве ротации подразделений ВСУ в районе Торского выступа

Российские военнослужащие сорвали ротацию личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского выступа в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в официальном Telegram-канале министерства.

Помимо этого, на краснолиманском направлении минометчики продолжают наносить огневое поражение ВСУ, отражая атаки противника, добавили в Минобороны.

Торский выступ получил название из-за населенного пункта Торское к западу от Кременной, где армии России удалось вклиниться в оборону ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска за неделю нанесли в зоне проведения спецоперации 30 групповых ударов по выявленным объектам ВСУ и военной инфраструктуре Украине. Атака проводилась высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами.