Российские «Ланцеты» разбили бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра

МО РФ: десантники разбили «Ланцетами» бронетехнику ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты БПЛА российского десанта группировки войск «Днепр» при помощи барражирующих боеприпасов «Ланцет» разбили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«На правом берегу Днепра были обнаружены два танка и замаскированная самоходно-артиллерийская установка, которые вели огонь с закрытых позиций по мирным населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области. Для их уничтожения было принято решение задействовать боеприпасы "Ланцет", запуск которых выполнили расчеты беспилотной авиации "крылатой пехоты"», — уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее боец ВСУ раскрыл правду об осаде на Днепре, рассказав, что украинские военнослужащие пребывают в настоящем аду, а российские войска устроили им ловушку. «Вся переправа находится под постоянным обстрелом. Я видел, как лодки с моими товарищами на борту просто исчезали в воде после ударов, навсегда теряясь в Днепре», — сообщил солдат.