Российский таксист случайно нашел на обочине у леса отморозившую ноги девочку

В Свердловской области таксист спас отморозившую ноги в лесу девочку

В Свердловской области водитель такси случайно нашел на обочине и спас заблудившуюся в лесу маленькую девочку, которая отморозила себе ноги. Историю водителя приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам мужчины, в ночь на 25 ноября он направлялся на заказ в Южный район Новоуральска по объездной дороге, проходящей рядом с лесом. По пути россиянин заметил лежавшего на обочине человека и остановился спросить, нужна ли ему помощь. «Детский голос ответил: "Я не чувствую ног". Рядом была собака. Ну что делать, взял, в машину запихнул, куртку снял, ноги обмотал, чтобы теплее было», — рассказал россиянин.

После этого таксист связался с матерью девочки и отвез ее домой, откуда ребенка госпитализировали.

Как выяснилось, девочка ушла из дома, чтобы найти сбежавшую собаку, и потерялась в лесу, в результате чего отморозила ноги. Однако она смогла самостоятельно добраться до автодороги. До этого ребенка несколько часов безрезультатно искали полицейские. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее в деревне Катышка Свердловской области полуторагодовалого мальчика нашли замерзшим на пороге дома. По версии следствия, ребенок мог сам выйти ночью из теплого помещения, пока его мать спала. Обратно попасть он не сумел, поскольку дверь захлопнулась. Спасти малыша не удалось.