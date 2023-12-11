Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
104:89
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|1-й этап
Факел
1:1
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Сочи
1:1
Завершен
Оренбург
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Краснодар
0:0
2-й тайм
live
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Балтика
0:1
2-й тайм
live
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|18-й тур
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
20:46, 10 декабря 2023Спорт

Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в обтягивающем топе

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, опубликовала новую фотографию в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Легкоатлетка позировала в белом обтягивающем топе и широких черных брюках. Она написала, что радуется солнечным дням в декабре. Отмечается, что Шмидт находится в Кейптауне в тренировочном лагере. Публикация набрала более 85 тысяч лайков.

В июне 2022 года Шмидт бросила вызов нападающему Неймару. Легкоатлетка спросила у подписчиков, должны ли они провести забег. Она обратила внимание на то, что у футболиста много дел, но он мог бы выделить ей немного.

В 2017 году Шмидт заняла второе место в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. Спустя два года бегунья взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      СБУ ответила Илону Маску на вопрос об аресте американца. Миллиардер требовал объяснений от Зеленского

      Макрон пообещал поддержать Украину на фоне критики о коррупции в стране

      В Белом доме сообщили о заканчивающихся средствах на помощь Украине

      Сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в Кубке мира

      Нобелевскую премию мира вручили находящейся в тюрьме иранской правозащитнице

      Зеленский посетил инаугурацию Милея и пожелал ему удивить мир

      В США назвали условие окончания конфликта России и Украины

      В российском регионе тигр растерзал собаку на глазах у хозяина

      Судью матча «Динамо» назвали свистуном

      В России ответили на обвинения Шольца в адрес Путина из-за цен на газ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости