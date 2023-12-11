Популярная юмористка вспомнила об отвратительном выступлении в КВН

Юмористка Щербакова назвала отвратительным конкурс в КВН в жанре стендапа

Популярная юмористка, участница проекта «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова назвала отвратительным одно выступление в КВН. Подробности она раскрыла в своем Telegram-канале.

Щербакова вспомнила, как редакторы КВН в Первой лиге телеигры в Тольятти в 2015 году решили устроить конкурс среди капитанов команд в жанре стендапа. «И мы все ничего в этом не понимающие что-то написали и с чем-то выступили. Спойлер — было отвратительно», — рассказала юмористка.

По словам экс-участницы КВН, во время их выступления «вообще никто не смеялся». «Было очень сильно плохо! Оказалось, что писать КВН и писать стендап — это две очень разные писанины», — заключила она.

Ранее Щербакова высказалась о периоде игры в КВН. Юмористка заявила, что во время участия в проекте она жила вместе с другими кавээнщиками и спала по 45 минут в сутки. По ее словам, зачастую игрокам было нечего есть.