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20:11, 11 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярная юмористка вспомнила об отвратительном выступлении в КВН

Юмористка Щербакова назвала отвратительным конкурс в КВН в жанре стендапа

Фото: Telegram-канал «Я Варя»

Популярная юмористка, участница проекта «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова назвала отвратительным одно выступление в КВН. Подробности она раскрыла в своем Telegram-канале.

Щербакова вспомнила, как редакторы КВН в Первой лиге телеигры в Тольятти в 2015 году решили устроить конкурс среди капитанов команд в жанре стендапа. «И мы все ничего в этом не понимающие что-то написали и с чем-то выступили. Спойлер — было отвратительно», — рассказала юмористка.

По словам экс-участницы КВН, во время их выступления «вообще никто не смеялся». «Было очень сильно плохо! Оказалось, что писать КВН и писать стендап — это две очень разные писанины», — заключила она.

Ранее Щербакова высказалась о периоде игры в КВН. Юмористка заявила, что во время участия в проекте она жила вместе с другими кавээнщиками и спала по 45 минут в сутки. По ее словам, зачастую игрокам было нечего есть.

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      Олег Давыдов
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