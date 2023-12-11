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14:52, 11 декабря 2023Силовые структуры

Следователи показали видео с задержанным за подрыв мопеда в Феодосии

СК показал видео с задержанным за подрыв мопеда в Крыму украинским диверсантом

Следователи показали видео с задержанным за диверсию в Феодосии гражданином Украины. Ролик в понедельник, 11 декабря, в своем Telegram-канале публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах мужчина рассказывает, что его целью стал блогер-волонтер, а подрыв мопеда являлся акцией устрашения, целью которой было донести до жителей Крыма все риски помощи российским военным. Он рассказал, что был завербован украинскими силовиками с помощью уехавших в 2014 году из Феодосии земляков.

11 декабря сообщалось, что следователи предъявили обвинения двум гражданам Украины, взорвавшим мопед с помощью самодельного взрывного устройства и ранившим трех женщин в Феодосии.

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      Владимир Седов
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