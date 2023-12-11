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09:03, 11 декабря 2023Мир

Слова Залужного вызвали обеспокоенность Запада

FT: Запад после слов Залужного узнавал у Киева о приоритете переговоров

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Слова главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного по поводу ситуации на фронте вызвали обеспокоенность западных лидеров. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.

«Откровенность Залужного удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы узнать, что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом», — приводит издание слова чиновника.

Ранее главнокомандующий украинскими войсками рассказал, что конфликт между государствами зашел в тупик. Он отмечал, что из-за этого ВСУ не смогут добиться прорыва.

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      Виктория Кондратьева
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