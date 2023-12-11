Солист группы «Корни» бросил пить после высказываний Сати Казановой

Солист группы «Корни» Кабанов заявил, что бросил пить после слов Сати Казановой

Бывший участник «Фабрики звезд» и солист группы «Корни» Алексей Кабанов рассказал о том, что бросил пить и уже полгода находится «в завязке». Об этом он сообщил в эфире программы «Секрет на миллион», доступной на Rutube.

«Я не из тех персонажей, которые зашиваются или кодируются, просто для себя решил, что нужно сделать паузу, мозг хотя бы прочистить», — признался исполнитель.

Он также добавил, что чрезмерное потребление алкоголя и раньше осложняло ему жизнь. В период популярности группы «Корни» артист дважды пропустил концерты коллектива в городах Турции, из-за чего выплатил штраф в размере 16 тысяч долларов. Тогда, по его словам, его не пустили в самолет из-за сильного опьянения.

О проблемах Кабанова с алкоголем ранее говорила и его бывшая возлюбленная, певица Сати Казанова.

«Леша невыпившим не бывает. Это определенная травма молодого человека, которого отвергли, поэтому он хранит такую обиду. Я могла бы много нелицеприятных вещей о нем рассказать, но не буду этого делать», — приводит слова исполнительницы издание Starhit.

Отмечается, что тогда певец не стал продолжать спор с бывшей партнершей.

Что думаю по поводу того, что я алкоголик? У меня тут жена стоит над ухом и запрещает мне участвовать в баталии. Так что ничем помочь не могу, и пока без комментариев. И вообще, мне без разницы, что говорит эта женщина с маразмом Алексей Кабанов о высказывании Сати Казановой в его адрес

Ранее российская певица МакSим рассказала о реакции дочери на желание исполнительницы публично признаться в алкогольной зависимости.