Эксперт назвал два случая списания банком денег без согласия клиента

Юрист рассказал, в каких случаях банк может списать деньги без согласия клиента

Списать средства со счета клиента банк может по решению суда или договору. Об этом заявил юрист Петр Гусятников в интервью агентству «Прайм».

В первом случае необходим исполнительный лист, с которым могут обратиться приставы и граждане, если в их пользу было вынесено решение о взыскании. В таком случае банк не имеет право им отказать, подчеркнул эксперт. В некоторых ситуациях используют судебный приказ о взыскании, тогда исполнительный лист не нужен. Так с граждан взимают штрафы, долги по ЖКХ и алиментам.

Помимо этого, безакцептное списание денег может быть предусмотрено в договоре. Обычно банки самостоятельно списывают проценты по кредиту и прочие популярные услуги. Если же клиент против, то он должен тщательно изучить договор. Без права на безакцептное списание некоторые услуги банк оказать не сможет, резюмировал Петр Гусятников.

Ранее Гусятников рассказал, что злоумышленники могут украсть деньги не только со счета, но и с банковского вклада в помощью взлома паролей. Речь идет о краже денег с помощью социальной инженерии. В этом случае жертва сама называет все данные, необходимые для входа в личный кабинет. В таком случае мошенники закрывают вклад и забирают деньги, уточнил юрист.

Помимо этого, эксперт ранее рассказал, что при совершении операций с банкоматом люди могут допустить ряд ошибок, которые будут грозить им потерей денежных средств.

В частности, стоит всегда печатать чеки. В случае, если в терминале произойдет сбой, это можно будет проще доказать. Прочие угрозы связаны с доверчивостью. Например, с желанием помочь другим людям воспользоваться банкоматом.