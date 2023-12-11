Стало известно о массовых атаках ВСУ под Донецком

Российские войска за сутки отразили 18 атак ВСУ под Донецком

Российские войска за сутки отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком. О массовых атаках противника журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение живой силе и технике украинских войск. В минобороны отметили, что боевые действия проходили в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка.

За прошедшие сутки на донецком направлении противник потерял до 200 бойцов, 2 бронированные машины и 2 гаубицы Д-30.

Ранее стало известно, что танки ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области. Под огнем украинских войск оказалось белгородское село Новая Таволжанка. Девять снарядов упали в 600 метрах от населенного пункта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.