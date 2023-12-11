Танки ВСУ атаковали сразу два приграничных региона России

Shot: танки ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области

Танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую и Брянскую области. Об обстреле приграничных регионов России сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, под огнем украинских войск оказалось белгородское село Новая Таволжанка. Девять снарядов упали в 600 метрах от населенного пункта. В Брянской области ВСУ обстреляли населенные пункты Хоромное и Красное.

В результате атак никто не пострадал, разрушений нет.

10 декабря ВСУ обстреляли Курскую область. В результате два населенных пункта остались без электричества. Обстрелу подверглись приграничные районы области.