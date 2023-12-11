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08:14, 11 декабря 2023Россия

Танки ВСУ атаковали сразу два приграничных региона России

Shot: танки ВСУ атаковали Белгородскую и Брянскую области

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую и Брянскую области. Об обстреле приграничных регионов России сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, под огнем украинских войск оказалось белгородское село Новая Таволжанка. Девять снарядов упали в 600 метрах от населенного пункта. В Брянской области ВСУ обстреляли населенные пункты Хоромное и Красное.

В результате атак никто не пострадал, разрушений нет.

10 декабря ВСУ обстреляли Курскую область. В результате два населенных пункта остались без электричества. Обстрелу подверглись приграничные районы области.

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      Алан Босиков
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